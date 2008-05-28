У Каzантипі влаштують безкоштовну «Демонстрацію Щастя»

30-31 травня в селі Попівка (Крим) у Республіці Каzантип пройде традиційна акція «Демонстрація Щастя».

Як вже повідомляв УНІАН, «Демонстрація Щастя» - це генеральна репетиція нового сезону Каzантипу, відзначають організатори.

День наочної «Демонстрації Щастя» є національним святом Республіки Каzантип. Під час свята виступатимуть кілька десятків ди-джеїв.

«Усе розпочнеться 30 травня о 19 годині 57 хвилин, а 31 травня о 15.00 галаслива демонстрація рушить вулицями Попівки», - наголошується на офіційному сайті Каzантипу.

«Тисячі жителів республіки цього дня (31 травня – УНІАН) їздять по байраках Попівки на величезних музичних платформах і життєстверджуюче демонструють відчуття Щастья», - додають організатори.

Участь в акції «Демонстрація Щастя» безкоштовна, але необхідно пройти обов`язкову реєстрацію на сайті Каzантипу (закінчення реєстрації - 28 травня, 23:59).