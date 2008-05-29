Штормове попередження оголошено на сьогодні в Криму

Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму оголосило на півострові штормове попередження на сьогодні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського ГУ МНС, упродовж доби на території Криму очікуються сильні зливи, грози, град, поривчастий південно-західний вітер 15-20 метрів на секунду, місцями пориви вітру сягатимуть 25-30 метрів на секунду.

«В акваторії моря біля узбережжя Криму очікується шторм», - додали в МНС.

Згідно із синоптичним прогнозом, у Криму сьогодні температура повітря вдень буде 15-20 градусів тепла, вологість - 89%.