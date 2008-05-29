Штормове попередження оголошено на сьогодні в Криму
00:01, 29 травня 2008Крым
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Зливи, грози, град?
Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму оголосило на півострові штормове попередження на сьогодні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського ГУ МНС, упродовж доби на території Криму очікуються сильні зливи, грози, град, поривчастий південно-західний вітер 15-20 метрів на секунду, місцями пориви вітру сягатимуть 25-30 метрів на секунду.
«В акваторії моря біля узбережжя Криму очікується шторм», - додали в МНС.
Згідно із синоптичним прогнозом, у Криму сьогодні температура повітря вдень буде 15-20 градусів тепла, вологість - 89%.
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