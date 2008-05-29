4 ділянки в центрі Ялти в червні виставлять на аукціон

В червні в Ялті (Крим) планується провести аукціон з продажу права оренди на 25 років 4-х земельних ділянок в центральних районах міста.

Як повідомили в прес-службі мерії Ялти, на торги будуть виставлені такі земельні ділянки: 1) ділянка для будівництва автокемпінгу, розташована: Ялта, вул. Південнобережне шосе, площа ділянки - 0,2000 га; 2) ділянка для будівництва торгово-офісного центру, розташована: Ялта, вул. Дзержінського, площа ділянки - 0,0650 га; 3) ділянка для будівництва напівпідземного торгово-офісного центру, розташована: Ялта, вул. Крівошти, площа ділянки - 0,1000 га; 4) ділянка для будівництва багатоквартирного житлового будинку, розташована: Ялта, гора Дарсан, площа ділянки - 0,2500 га.

Перші три ділянки вже виставлялися на перший аукціон в Ялті, який повинен був відбутися 7 грудня 2007 року, проте через відсутність по виставлених на продаж земельних ділянках зареєстрованих учасників торгів – аукціон не був проведений. На перші три ділянки рішенням сесії міськради Ялти на 30% понижена стартова ціна продажу права оренди. Четверта ділянка виставляється на аукціон вперше.