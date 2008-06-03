Меджліс відзначить 30-у річницю загибелі кримськотатарського активіста

Меджліс кримських татар планує провести меморіальні заходи, приурочені до 30-ї річниці смерті кримськотатарського активіста Муси Мамута.

Як повідомляє прес-служба Меджлісу, затверджений склад організаційного комітету і план підготовки і проведення меморіальних заходів.

«Муса Мамут - один із героїчних діячів кримськотатарського національного руху. Патріот свого народу, він добивався національного рівноправ`я і пошани права людини вибирати місце мешкання. Переслідуваний владою, він вибрав крайню форму протесту - самоспалення. Його вчинок - це самопожертвування в ім`я народу», - відзначили в Меджлісі.

У Криму планується підготовка телевізійного документального фільму, радіопередач про М.Мамута, відкриття виставки і матеріалів книг про нього, також планується проведення вечора-реквієму, молебну у всіх мечетях Криму, траурного мітингу і молебну в с. Беш-Терек (нині с. Донське) Сімферопольського району, де проживав М.Мамут.