АМКУ дав дозвіл фізособі на покупку акцій універмагу Севастополя
12:47, 13 червня 2008Крым
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Тепер - більше 50% голосів
Антимонопольний комітет України дав дозвіл фізичній особі на покупку акцій ВАТ «Головний універсальний магазин» (Севастополь).
Про це йдеться в рішенні АМКУ.
"Надано дозвіл громадянці України Л. П. Лебедєвій на придбання акцій ВАТ «Головний універсальний магазин» (м. Севастополь), яке надає послуги з оренди торговельних приміщень, що забезпечує у сукупності з наявними у покупця акціями перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - повідомляє АМКУ.
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