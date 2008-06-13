АМКУ дав дозвіл фізособі на покупку акцій універмагу Севастополя

Антимонопольний комітет України дав дозвіл фізичній особі на покупку акцій ВАТ «Головний універсальний магазин» (Севастополь).

Про це йдеться в рішенні АМКУ.

"Надано дозвіл громадянці України Л. П. Лебедєвій на придбання акцій ВАТ «Головний універсальний магазин» (м. Севастополь), яке надає послуги з оренди торговельних приміщень, що забезпечує у сукупності з наявними у покупця акціями перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - повідомляє АМКУ.