Лідер Меджлісу закликав кримських татар не піддаватися на провокації

Голова Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ закликав співвітчизників не піддаватися на провокації з боку окремих груп «з ініціативного освоєння земель» в особі Даніяла АМЕТОВА і його найближчого оточення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Меджлісу.

«Ці особи порушили всі прийняті домовленості з Меджлісом кримськотатарського народу про продуктивну роботу з питань наділу кримських татар земельними ділянками, замість надання реальної допомоги, вони лише затягують вирішення питань і вводять в оману багато співвітчизників», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ. Зокрема, відзначив він, так звані зустрічі з главою держави, які нібито провели ці особи в Києві, є фарсом і методом маніпулювання для вирішення своїх цілей. М.ДЖЕМІЛЄВ відзначив, що на зустрічі з заступником глави Секретаріату Президента України Романом БЕЗСМЕРТНИМ, той заявив, що всі питання, які стосуються забезпечення кримських татар земельними ділянками, Секретаріат глави держави обговорюватиме і вирішуватиме виключно з Меджлісом.