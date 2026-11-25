Уламки одного із дронів впали на територію автостоянки відпочинкового комплексу, спричинивши пожежу.

Росія ввечері 24 листопада атакувала реактивними дронами Ковельську громаду на Волині, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

За інформацією ДСНС України, через ворожий удар загорілися три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля.

"Постраждали п’ятеро людей", - зазначили у відомстві.

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Вогнеборці ліквідували всі осередки займання. Зокрема, від ДСНС залучалися 50 рятувальників.

Як заявив очільник Волинської ОВА Роман Романюк, ворог спрямував на Ковельщину три реактивні "Шахеди".

"Внаслідок ураження першого дрона силами мобільно-вогневої групи на територію автостоянки відпочинкового комплексу впали його уламки. Троє осіб отримали осколкові поранення, а на автостоянці відпочинкового комплексу виникла пожежа", - розповів він.

Друга ціль, за його даними, впала на території іншого підприємства. Минулося без травмованих та загиблих. Третю ціль було подавлено засобами РЕБ.

Інші ворожі удари по Україні

Росіяни вночі 25 листопада атакували Білоцерківський район Київської області. Внаслідок удару там загинув чоловік 1974 року народження. Також виникла пожежа на автостоянці, пошкоджено два вантажні автомобілі.

Виконувач обов'язків мера Білої Церкви Володимир Вовкотруб зазначив, що у місті під ударами російської армії, крім критичної інфраструктури, опинилися "Епіцентр", "Нова пошта" та інші об'єкти цивільного бізнесу.

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