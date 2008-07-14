У Криму вилучили більше 4-х тонн ковбаси

15:51, 14 липня 2008
Крым
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Триває операція «Курорт-2008»

Співробітники податкової міліції Керчі в рамках проведення операції «Курорт-2008» вилучили більше 4-х тонн ковбасних виробів. 

Про це повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму.

Мешканець Нової Каховки перевозив ковбасні вироби з Донецька до Керчі на автомобілі DAF без ліцензії на право здійснення цього виду діяльності.

Вилучені товарно-матеріальні цінності знаходяться на відповідальному зберіганні.

Матеріали за даним фактом будуть передані до Керченського міського суду.

 

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