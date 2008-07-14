Кримчанка переконувала міліцію, що мак потрібний для пиріжків

1410 кущів опіумного маку вилучили співробітники міліції у 56-річної мешканки Сімферопольського району Криму.

Як повідомляє прес-служба міліції Криму, жінка заявила міліціянтам, що «урожай» їй потрібний для приготування пиріжків, але вони не повірили. «Нагодувати такою кількістю здоби можна було всіх курортників Кримського півострова», - кажуть в міліції.

Перетертий сухий кущ маку, зварений потім за нехитрою технологією, – це опій, наркотичний засіб.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 310 КК України. Ведеться слідство.