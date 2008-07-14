Почалися навчання «Сі Бриз-2008»

Сьогодні в Одесі відбулася церемонія відкриття двостороннього українсько-американського військово-морського навчання із запрошенням інших країн “Сі Бриз – 2008”.

Як повідомляє Управління прес-служби Міністерства оборони, головною метою цьогорічних маневрів “Сі Бриз-2008”, що проходитимуть на теренах Одеської і Миколаївської областей та АР Крим, визначено відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних штабів і сил під час планування та проведення миротворчої операції.

У навчанні беруть участь військовослужбовці з 16 країн світу. Зокрема, Азербайджану, Великої Британії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Канади, Латвії, Македонії, Норвегії, Румунії, США, Туреччини, України, Франції та ФРН.

Цьогорічні маневри “Сі Бриз – 2008” складаються з чотирьох етапів. Так, до 14 липня відбулося розгортання сил учасників навчання. В ході другого етапу, який триватиме з 15 по 21 липня, проходитиме базова підготовка кораблів, заняття на навчальних місцях водолазів, берегової та авіаційної компоненти, підготовка кораблів у морі. Під час третього етапу – 22 - 25 липня – безпосередньо відбудеться активна фаза навчання з проведенням миротворчої і гуманітарної операції. А на четвертому етапі – 26 - 28 липня – проходитиме згортання сил та підбиття підсумків проведення маневрів.

Цьогорічні маневри серії “Сі Бриз”, які традиційно проводяться в дусі програми НАТО “Партнерство заради миру”, триватимуть по 28 липня.

“Навчання “Сі Бриз – 2008” дозволить нам якісно тренувати сили та запровадити міжнародні стандарти взаємодії між військовими моряками. Проведення таких навчань ми розглядаємо як добру нагоду краще підготуватися до участі у миротворчих операціях у складі багатонаціональних сил, – підкреслив командувач вітчизняного флоту”, - підкреслив командувач українського флоту віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ.