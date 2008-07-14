Мін`юст перетрусить державні нотаріальні контори

Міністерство юстиції утворить інспекцію для перевірки діяльності державних нотаріальних контор.

Про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК у ході наради з начальниками територіальних управлінь юстиції з питань поліпшення роботи з надання нотаріальних послуг населенню.

Як поінформували УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами міністра, у вересні поточного року, за підсумками комплексних перевірок, що здійснюватимуться у липні-серпні, будуть зроблені організаційні висновки. А по відношенню до керівництва регіональних управлінь юстиції, результати роботи яких щодо організації діяльності державного нотаріату будуть визнані як незадовільні, можуть бути зроблені висновки адміністративного характеру.

Серед основних критеріїв, що оцінюватимуться у ході інспекції регіонів, міністр юстиції назвав організацію роботи зі зменшення черг до державних нотаріальних контор, а також забезпечення населення якісними нотаріальними послугами.

У ході інспекції будуть також перевірятися виконання наказу міністра юстиції, виданого наприкінці травня поточного року, відповідно до якого державні нотаріальні контори в Україні мали перейти на єдиний графік роботи.

Згідно з наказом, для державних нотаріальних контор в Україні мали бути встановлені загальні вихідні дні - неділя та понеділок. За наявності декількох державних нотаріальних контор в одному населеному пункті вихідні дні встановлюються в суботу-неділю або неділю-понеділок. Крім того, наказом встановлюється, що в прийомні дні нотаріальні контори мають встановлювати перерви для відпочинку та харчування працівників тривалістю не більше однієї години таким чином, щоб державна нотаріальна контора працювала безперервно протягом робочого дня.

Наказом також передбачаються інші нововведення, що мають на меті покращити надання послуг нотаріальними конторами. Зокрема, управління юстиції зобов’язано забезпечити не рідше, ніж двічі на місяць, роботу виїзних громадських приймалень (протягом цілого робочого дня) у віддалених населених пунктах чи районах, які не забезпечені нотаріальними послугами, підкреслили у прес-службі Мін`юсту.