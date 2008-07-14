«Укрзалізниця» заявляє про наявність квитків у південному напрямі до кінця липня, сказав в інтерв`ю УНІАН заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізници», начальник управління обслуговування пасажирів на вокзалах і в потягах Іван КАРП’ЯК.

«Ми аналіз здійснюємо щодня. На сьогодні й до кінця липня до Криму можна виїхати. Звичайно, можливо, не на бажаних потягах бажаної категорії вагонів, але виїхати можна», - сказав він.

За словами І.КАРП’ЯКА, найшвидше, за 45-40 діб до дати виїзду, розкуповують квитки в купейні вагони, в другу чергу - плацкартні квитки. Насамперед розкуповують місця в графікових потягах, які курсують протягом цілого року, а вже потім – на додаткові потяги. За його даними, в перші дні продажу продають 90-95% купейних квитків.

«У напрямі Криму в нас є, залежно від дня (дня тижня – УНІАН), всі місця, плацкартні та купейні, є до 5 тисяч місць на день. Наприклад, у кримському напрямі - 1298 місць станом на ранок 15 липня на всі потяги з Києва, на 22 липня - 5104 місця. Місця є, і вивезення на сьогодні забезпечується», - сказав він.