Депутат від НУ-НС: антинатівські мітинги вітренківців спонсорує Росія

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”, голова підкомітету з питань інформаційної безпеки Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Іван СТОЙКО вважає, що антинатівські мітинги “вітренківців” спонсорує Росія.

“Вже нікого не здуваєш тим, що “вітренківці” намагаються зірвати спільні військові навчання. Їхні акції завжди спрямовані проти того, в чому Україна як суверенна держава, має національний інтерес”, - заявив він, повідомляє прес-служба блоку НУ-НС.

“Ні для кого не секрет, що закордонні спонсори “п’ятої колони” зараз грошей не жаліють, адже в грудні Україна планує долучитися до ПДЧ, – зазначив депутат. – Таким акціями сусідня нам держава, яка є нібито партнером, намагається робити все, щоб дискредитувати Україну”.

І.СТОЙКО зазначив, що наявність протестувальників свідчить про високий рівень демократії в Україні. “Але ці протести не повинні завдавати шкодити національним інтересам держави і нашій обороноздатності. Тому в ситуацію повинні втрутитися правоохоронці, які мають спрямувати мітингувальників у конструктивне русло, щоб не допустити зриву навчань”, – резюмував депутат.

Нагадаємо, Наталія ВІТРЕНКО заявила, що ПСПУ має намір зірвати навчання “Сі Бриз - 2008”.

У Міністерстві оборони впевнені, що акції протесту не перешкодять проведенню навчань.

Головною метою цьогорічних маневрів “Сі Бриз-2008”, що проходитимуть на теренах Одеської і Миколаївської областей та АР Крим, визначено відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних штабів і сил під час планування та проведення миротворчої операції.

У навчанні візьмуть участь військовослужбовці з 17 країн світу. Зокрема, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Великої Британії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Канади, Латвії, Македонії, Румунії, США, Туреччини, України, Франції та ФРН.

Цьогорічні маневри “Сі Бриз-2008”, які традиційно проводяться в дусі програми НАТО “Партнерство заради миру”, триватимуть 14-28 липня.