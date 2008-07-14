Яхту вартістю 1,5 млн. грн. вилучили податківці Севастополя

Податківці Севастополя вилучили яхту вартістю 1,5 млн. грн., на якій здійснювалося перевезення пасажирів у Балаклавській бухті в екскурсійних цілях.

Як повідомляє Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Севастополі, капітан яхти не був зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності і не мав ліцензії Міністерства транспорту України на право перевезення пасажирів морським транспортом.

В результаті - яхта була вилучена співробітниками податкової міліції. До суду направлено матеріали про адміністративні правопорушення.