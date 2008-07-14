Кравчук: Україну захистить лише одна структура

Перший президент України Леонід КРАВЧУК (1991-1994) переконаний, що на сьогодні лише НАТО є гарантією захисту України.

Про це він заявив сьогодні під час інтернет-конференції у Києві.

«Свого часу я займав позицію позаблокового статусу України. Сьогодні я впевнився, що це ілюзія, що Україна повинна мати захист власних корінних інтересів. Такий захист можна отримати сьогодні тільки від Північноатлантичного Альянсу, НАТО. Інших структур, які б могли захистити Україну, сьогодні не існує», – сказав Л.КРАВЧУК.

Відповідаючи на запитання щодо спроб ставити під сумнів територіальну приналежність Криму, екс-президент порадив звернутися до міжнародних організацій. «Україна повинна звертатися в таких випадках до міжнародних організацій, в тому числі до ООН, для того, щоб захищати свої інтереси і свою територіальну цілісність», - зазначив він.

Щодо майбутнього своєї політичної кар’єри Л.КРАВЧУК висловився невпевнено. «Я би балотувався у депутати, якби у нас діяла мажоритарна система. Але сьогодні її немає, і потрібно приєднуватися до якоїсь партії або блоку. Такої партії, в яку я б сьогодні вірив, в Україні не існує», - сказав він, додавши, що хоче бути «дійсно незалежним політиком».