Кримські «орли Луценка» ігнорують звернення громадян

Прокуратура виявила чисельні порушення в ході перевірки додержання працівниками кримського главку міліції Закону України «Про звернення громадян».

Прокурором Криму Володимиром БОЙКОМ внесено подання до ГУ МВС України в Криму.

Як інформує прес-служба прокуратури Криму, усього до подання увійшло більше півсотні фактів порушень при розгляді заяв і проведенні особистого прийому кримчан.

"Прокуратура вимагає провести службове розслідування і покарати працівників міліцейського главку, які забувають відповідати громадянам на звернення, дають відповідь до закінчення перевірки за заявою, відмовляють в допомозі, якщо звернення не оформлене письмово, не реагують на порушення, про які повідомляють кримчани в скаргах", - йдеться у повідомленні.