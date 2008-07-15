Потяг «Москва – Сімферополь» збив на смерть дівчинку
09:20, 15 липня 2008Крым
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Трагедія на станції Острякове
У Криму швидкий поїзд №195 сполученням «Москва – Сімферополь» збив на смерть дівчинку-підлітка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, це сталося 14 липня о 23.45 на залізничній станції Острякове.
«Дівчинка, 1995 року народження, загинула на місці події», - йдеться в повідомленні кримського ГУ МНС.
На місце події виїжджали співробітники сімферопольського райвідділу міліції і медики. Обставини трагедії з`ясовуються.
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