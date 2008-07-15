Двійник Кільчицької «розводила» благодійників у Криму

У Сімферополі викрили шахрайку, яка «розводила» бізнесменів і благодійників на крупні суми, представляючись замом столичного мера Іреною Кільчицькою (нині звільненою) і точно копіюючи по телефону її голос.

Це 42-річна Надіра Ісаєва, колишня продавщиця ринку, яка переїхала до Криму з Росії і яка отримала в кінці минулого року українське громадянство, повідомили в Шевченківському райуправлінні міліції Києва.

Перегортаючи глянсові журнали, жінка вибирала відповідних адресатів, зв`язувалася з ними або їх представниками і з характерними інтонаціями Ірени Кільчицької повідомляла, що в Криму є хвора дитина, їй потрібна термінова операція, київська мерія сплатити витрати не може і просить перерахувати енну суму на розрахунковий рахунок. Нестачі коштів не було: народ у нас жалісливий, та потерпілі не сумнівалися, що розмовляють з Кільчицькою. За словами оперативників, заповзятлива пані заволоділа мінімум 300 тис. грн.

Замначальника ЦГЗ столичного міліційного главку Владимир Дмітренко повідомив що мотивом зловмисниці була недуга її півторарічної внучки, яка нібито потребувала пересадки нирки. Звернення в інстанції успіху не принесли, і вона пробувала щастя іншим способом. Перервала потік нечуваної щедрості старанність: бізнесмени поспішали доповісти про перерахування грошей справжню Кільчицьку. Написавши заяву в столичну міліцію, чиновниця попросила розібратися з «двійником».

Брали Надіру під час отримання в банку чергового «траншу», повідомляє газета Сегодня