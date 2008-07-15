Як часто українці купують неякісні продукти (опитування)

Кожен другий українець за останні півроку купував неякісні продукти харчування.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Права споживачів і рівень поінформованості населення України про механізми їх захисту», проведеного компанією GFK Україна на замовлення спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН (ПР ООН) «Співтовариство споживачів і громадські об`єднання», оприлюднені сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Як зазначила керівник спільного проекту ЄС і Програми розвитку ООН Клавдія МАКСИМЕНКО, зокрема, з покупкою неякісних продуктів харчування зіткнувся 51% респондентів, взуття – 27%, одягу – 18%. 12% опитаних купили неякісну дрібну побутову техніку, 9% - побутову хімію, 6% - предмети особистої гігієни і 5% – велику побутову техніку.

К.МАКСИМЕНКО зазначила, що проведення цього соціологічного дослідження викликане тим фактом, що за інформацією Держкомітету статистики України, витрати населення України на покупку товарів і послуг у січні-квітні поточного року становили понад 197 млн. грн, що більше аналогічного періоду минулого року на 40,8%. При цьому, підкреслила вона, споживчі витрати становлять близько 90% загальних витрат сім`ї. «Ці дані свідчать про значущість споживчої сфери для кожної окремої сім`ї та споживчого ринку для економіки держави в цілому», - сказала вона.

У свою чергу експерт із розвитку громадянського суспільства спільного проекту ЄС і ПР ООН Денис ПОЛТАВЕЦЬ підкреслив, що при виборі товару більшість споживачів (69% опитаних) орієнтуються на термін придатності. При цьому 48% респондентів орієнтуються на ціну, 37% - на склад товару.

Водночас, зазначив Д.ПОЛТАВЕЦЬ, 35% опитаних керуються особистим досвідом споживання товару, 29% - візуальною оцінкою його зовнішнього вигляду, 24% - цілісністю упаковки.

Всього було опитано 1000 респондентів віком від 15 до 59 років у всіх регіонах України.