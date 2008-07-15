В регіони направляють курячі стегенця по 13,5 грн. за кг

Держкомрезерв України від сьогодні почав інтервенцію курячих стегенець на ринок, і ціна на них має в роздрібній торгівлі знизитися до 13,5 грн. за кілограм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на селекторній нараді з керівниками облдержадміністрацій.

«Сьогодні Держрезерв почав інтервенційні процедури із закупівлі цього м`яса і направлення його в регіони», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до губернаторів щодо необхідності давати заявки Держкомрезерву на поставку стегенець до їх регіонів.

«Сьогодні Держрезерв має у своєму розпорядженні необхідну продукцію, щоб передати її вам сьогодні, навіть не завтра…», - заявила вона і попросила губернаторів направляти одержану продукцію до супермаркетів і контролювати, щоб стегенця в роздрібній торгівлі були не дорожчими від 13,5 грн. за кг.

«Це на 10 грн. дешевше, ніж сьогодні в роздрібній торгівлі (вартість стегенець – УНІАН)», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що м`яса в регіони може бути поставлено стільки, скільки буде необхідно.

«Тут питання не в рентабельності, рентабельність там зашкалює за всі розумні межі. Це питання корупції, безконтрольності і картельних змов – ось у чому тут питання», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Союз птахівників заявив 15 липня про стабільність ціни на м`ясо птиці і розраховує зберегти чинні ціни на найближчі 1-1,5 місяці.