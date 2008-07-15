МНСники врятували оленятко
15:29, 15 липня 2008Крым
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Тварина попала в пастку
В кримському селищі Гаспра рятувальники МНС витягнули оленятко з ями.
Як повідомляє прес-служба МНС України, молодий олень попав в «пастку» на будмайданчику.
Крики тварини почули будівельники і викликали рятувальників.
МНСники спустилися до ями і витягнули перелякану тварину. Тварина не постраждала, її відпустили.
„Такий випадок у нас трапився вперше, – говорять кримські бійці МНС. – Доводилося витягувати з ям корів, коней і собак, але оленів іще не було”.
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