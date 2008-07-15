МНСники врятували оленятко

В кримському селищі Гаспра рятувальники МНС витягнули оленятко з ями.

Як повідомляє прес-служба МНС України, молодий олень попав в «пастку» на будмайданчику.

Крики тварини почули будівельники і викликали рятувальників.

МНСники спустилися до ями і витягнули перелякану тварину. Тварина не постраждала, її відпустили.

„Такий випадок у нас трапився вперше, – говорять кримські бійці МНС. – Доводилося витягувати з ям корів, коней і собак, але оленів іще не було”.