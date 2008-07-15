Луценко: міліція Севастополя бачила поганий приклад Криму

У Севастополі затримано решту причетних до інциденту з меморіальною дошкою на честь 90-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту, що стався на Графській пристані 5 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції за результатами робочої наради у Головному управлінні МВС України в м.Києві.

Коментуючи події у Севастополі, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що міліція цього міста бачила «поганий приклад Криму», де відбулось відсторонення начальника Кримського главку Миколи ІЛЛІЧОВА, який не допустив розгрому конференції з інформування населення щодо НАТО. «Але після того, що відбулося з указом Президента про призупинення постанови Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА повноцінним начальником кримської міліції, дати такий наказ в Севастополь було набагато важче», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, наголосивши, що йому довелось власноруч втручатись в цю ситуацію, хоча начальник Севастопольської міліції робив все, що від нього залежить.

«Але з одного боку нас пізно попередили про заворушення на площі, оскільки дошку повісили без попереднього оповіщення міліції. А з іншого боку, я розумію прекрасно, що севастопольські міліціонери бачили поганий приклад в Криму», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що Міністерство внутрішніх справ у Криму пройшло випробовування на державницьку позицію. «Ми прийняли виклик сепаратистів і дали йому достойну відсіч. Буквально в ці хвилини, що ми з вами (з журналістами – УНІАН) спілкуємось, відбувається затримання в Севастополі, які остаточно поставлять крапку по всіх, хто зазіхнув на скоєння злочину з яскравим антидержавним забарвленням», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, затримання сьогодні відбуваються в рамках справи «Про особливо цинічне хуліганство», але він не виключив, що згодом вона буде перекваліфікована на антидержавницькі дії, оскільки міліція вбачає ознаки масових заворушень. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО висловив сподівання, що справу буде передано до Служби безпеки України.

“Але так чи інакше ми продовжимо затримувати всіх причетних до цього безпрецедентного хуліганства з ознаками антидержавної діяльності», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, «що українська міліція довела, що вона від Закарпаття до Севастополя є єдиним організмом, який здатний захистити інтереси держави».

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Севастополі сталася сутичка між прихильниками партії «Руський блок», Прогресивної соціалістичної партії України і громадської організації «Російська громада Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році. Проте активісти проросійських партій після зіткнень з моряками зірвали меморіальну дошку.

За даним фактом порушено кримінальну справу.