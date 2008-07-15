У Криму вшанують пам`ять сім`ї останнього російського імператора

17 липня в Криму відбудуться літургія, хресна хода і мітинг-реквієм до 90-ї річниці з дня розстрілу останнього російського імператора Миколи II і членів його сім`ї.

Траурні заходи пройдуть у смт Лівадія (Велика Ялта) і Сімферополі.

У Лівадії, в Хрестовоздвиженському домовому храмі, відбудеться літургія пам`яті, яку, як планується, очолять митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар. Після закінчення літургії планується хресна хода.

Цього дня в Лівадійському палаці відкриється фотовиставка "Царський хрест", підготовлена Єкатеринбурзькою єпархією, Державним архівом Російської Федерації і Музеєм новітньої історії Росії. На виставці представлені фотографії й документи, що відносяться до різних періодів життя Миколи II, - як дитячих і юнацьких років, так і часу державного правління, а також трагедії в Єкатеринбурзі (де був приведений у дію вирок про розстріл царської сім`ї).

Виставка також одночасно проводиться в декількох містах, особливо пов`язаних з царською сім`єю: у Санкт-Петербурзі, в Москві, в Єкатеринбурзі.

17 липня в Сімферополі ряд організацій півострова проведуть панахиду і мітинг-реквієм, присвячені трагічній даті російської історії.

Довідка. Микола II разом із членами сім`ї і прислугою був розстріляний більшовиками в ніч на 17 липня 1918 року в Єкатеринбурзі.