У сходженні на Говерлу візьмуть участь 20 севастопольців

Від Севастополя для участі у сходженні на Говерлу 18 липня, на яке намічена урочиста церемонія встановлення національних символів України, вирушать 20 осіб. Про це повідомляє відділ у справах преси і інформації міської державної адміністрації.

Севастопольську делегацію очолить перший заступник голови міськадміністрації Володимир КАЗАРІН.

До складу делегації з 20 осіб входять представники міської і районних адміністрацій, громадських організацій, молодіжних об`єднань, спортсмени ФСО «Динамо» і СП «Беркут», представники ЗМІ. Делегація привезе на церемонію капсулу з севастопольською землею.

Як повідомляв УНІАН, мета даного заходу, як сказано в Указі Президента від 10 липня 2008 року, - «подальший розвиток славних традицій патріотизму і духовності українського народу». У даному Указі Президент також доручає пропрацювати питання про внесення пам`ятного знаку на горі Говерла до Державного реєстру визначних пам`яток України, а також розширення території Карпатського національного природного парку і Карпатського біосферного заповідника з метою занесення всієї території гори Говерла до природно-заповідного фонду.