Тимошенко: австрійські компанії отримають ділянки на шельфі

Уряди України та Австрії домовилися про участь австрійських компаній в освоєнні газових родовищ на морських шельфах України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і Федеральний канцлер Австрії Альфред ГУЗЕНБАУЕР на прес-конференції в Києві після завершення міжурядових переговорів.

«Є велика кількість австрійських компаній, які зацікавлені в освоєнні газового шельфу України й співпраці в інших напрямках газового господарства», - сказав А.ГУЗЕНБАУЕР.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що проект про участь австрійського капіталу в освоєнні газових родовищ України передбачений Протоколом намірів урядів Австрії та України про співпрацю.

За її словами, залучення австрійських компаній до участі в освоєнні газових родовищ здійснюватиметься на основі закону про розподіл продукції, відповідно до якого велика частина ресурсів залишатиметься в державі.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що до тих пір, поки в повному обсязі й на правовій основі не будуть врегульовані взаємовідносини з компанією Vanco, австрійським інвесторам пропонуватимуться інші ділянки.

«Уряд докорінним чином змінив підходи до залучення інвесторів для розробки нафтогазових родовищ, які грунтуються на тому, що значні обсяги видобутку залишатимуться державі. Й до тих пір, поки не будуть завершені всі правові відносини з компанією Vanco, будуть запропоновані інші ділянки, які є перспективними, і будуть цікавими для інвесторів», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.