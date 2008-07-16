Крим поливатиме дощ

Прогноз до 19 липня

Український Гідрометцентр повідомляє, що 17-18 липня в Криму дощі. У четвер, 17 липня, на півострові температура вночі 16-21°, вдень 24-29°; 18 липня вночі 14-19°, вдень 24-29°. За прогнозами gismeteo, в Алушті 16 липня вдень 28-30°; 17 липня температура вночі 20-22° (дощі), вдень 22-24° (дощі); 18 липня вночі 18-20°, вдень 22-24° (дощі). В Євпаторії 16 липня вдень 26-28°; 17 липня вночі 20-22° (дощі), вдень 21-23° (дощі); 18 липня вночі 19-21°, вдень 23-25° (дощі). У Керчі 16 липня вдень 27-29°; 17 липня вночі 19-21° (дощі), вдень 23-25° (дощі); 18 липня вночі 19-21° (дощі), вдень 24-26° (дощі). У Севастополі 16 липня вдень 25-27°; 17 липня температура вночі 20-22° (дощі), вдень 21-23° (дощі); 18 липня вночі 20-22° (дощі), вдень 22-24° (дощі). У Сімферополі 16 липня вдень 32-34°; 17 липня вночі 17-19°, вдень 23-25° (дощі); 18 липня вночі 16-18°, вдень 21-23° (дощі). В Ялті 16 липня вдень 31-33°; 17 липня вночі 21-23° (дощі), вдень 25-27° (дощі); 18 липня вночі 18-20°, вдень 25-27° (дощі).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter