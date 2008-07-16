Великі святині прибудуть до Криму

19 липня очікується прибуття до Сімферополя православних святинь з Одеси — ковчега з часткою глави Пророка, Передвісника і Хрестителя Господня Іоанна і ковчега з великою часткою мощів Святителя Миколая, архієпископа Мір Лікійського Чудотворця.

Про це повідомляє прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії (УПЦ МП).

За благословенням митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря, 19-26 липня святині перебуватимуть в Сімферопольському Свято-Троїцкому монастирі; 26 липня-2 серпня — в кафедральному Петропавловськом соборі Сімферополя; 2-9 серпня — в Севастополі; 9-16 серпня — в Ялті; 16-23 серпня — в Алушті; 23-30 серпня — у смт Роздольне.