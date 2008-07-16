Ялта продемонструє високу моду

8-10 серпня в Ялті пройдуть Дні високої моди, організовані провідним російським модельєром В`ячеславом ЗАЙЦЕВИМ.

Дні високої моди приурочені до Дня міста і пройдуть на набережній Ялти.

В рамках показу глядачам будуть представлені нові колекції одягу 2008-2009 років. Покази мод відбудуться в рамках виставки-продажу, яка проводиться в місті щорік з метою демонстрації творчих можливостей і таланту творців сучасного одягу, а також підтримки творчості дизайнерів і вітчизняних виробників легкої промисловості.

Оцінювати твори молодих модельєрів буде компетентне жюрі, повідомляє офіційний сайт Ялти.

Планується, що в заході візьмуть участь представники французьких модельних агентств, відомі актори, фотографи і режисери з Росії і України.