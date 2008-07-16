На завтра в Криму оголосили штормове попередження

У зв`язку з очікуваним в другій половині дня погіршенням погодних умов у Криму оголошено штормове попередження.

Як мовиться в повідомленні прес-служби Головного управління МНС у Криму, на території автономії очікується «шквал південно-західного напряму, 19-24 м/с».

Завтра, 17 липня, протягом доби на півострові очікуються сильні зливи, грози, можливий град, шквал південно-західного напряму 15-20 м/с.

Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, 17 липня в Україні грози, у південних областях, на Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині, а вдень і на сході країни місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с.