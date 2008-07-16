Кримчанка вижила після зіткнення з поїздом

У Джанкойському регіоні Криму потяг № 224 «Феодосія - Херсон» переїхав жінку. Кримчанка, яка, як виявилось, знаходилася в стані алкогольного сп`яніння, залишилася жива.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався пізно ввечері 15 липня.

У кримчанки, 1955 року народження, – «травматична ампутація лівого стегна», а також травми, струс головного мозку. Жінка перебуває в реанімації.