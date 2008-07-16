Суд звільнив з-під арешту ще одного учасника інциденту з дошкою

У Севастополі суд звільнив з під арешту ще одного учасника інциденту з меморіальною дошкою на честь 90-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту, що стався на Графській пристані 5 липня.

Ще одного, останнього з трьох раніше затриманих активних учасників інциденту, який наразі залишається під вартою, може бути звільнено сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, учора ввечері Ленінський районний суд міста постановив обрати запобіжну міру у вигляді підписки про невиїзд стосовно Дмитра СОЛОВЙОВА (1989 р.н.), і звільнити його під заставу у розмірі близько 17 тис.грн.

Таким чином, на сьогодні за ґратами залишається один із трьох затриманих активних учасників інциденту на Графській пристані – Олександр КАРАВАЄВ.

Разом з тим, як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах міста, сьогодні о 12.00 суд також розгляне можливість звільнення О.КАРАВАЄВА під заставу).

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Севастополі сталася сутичка між прихильниками партії «Руський блок», Прогресивної соціалістичної партії України і громадської організації «Російська громада Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на деяких кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році. Проте активісти проросійських партій після зіткнень з моряками зірвали меморіальну дошку.

За фактом зриву пам’ятної дошки на Графській пристані 5 липня порушено кримінальну справу.

10 липня Ленінський райсуд Севастополя продовжив до 15 липня утримання під вартою Олександра КАРАВАЄВА і Дмитра СОЛОВЙОВА, яких правоохоронці затримали як активних учасників подій 5 липня на Графській пристані.

11 липня Ленінський районний суд Севастополя звільнив під заставу в понад 16 тис.грн.одного з трьох затриманих учасників згаданого інциденту – отамана козачої сотні Анатолія МАРЕТУ, якого було затримано і взято під варту 9 липня.

Учора, 15 липня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО повідомив на прес-конференції, що у Севастополі затримано решту причетних до інциденту, що стався на Графській пристані 5 липня.