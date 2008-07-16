10-річний москвич випав з вікна пансіонату в Криму

10-річний мешканець Москви випав з вікна 2-го поверху пансіонату в Криму.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався близько 3-ї години ранку в Євпаторійському регіоні, в пансіонаті «Какаду».

Хлопчик був в стані алкогольного сп`яніння. Він одержав закриту черепно-мозкову травму і зараз перебуває в реанімації Євпаторійської міської лікарні.

На місці події співробітники міліції Євпаторії проводять оперативно-слідчі заходи. З`ясовуються обставини інциденту.