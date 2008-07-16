Крим просить Тимошенко підкинути грошей на воду

Керівництво Криму стурбоване тим, що через дефіцит грошових засобів із держбюджету в Херсонській області припинена подача води в Північно-Кримський зрошувальний канал.

Як повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму, глава кримського уряду Віктор ПЛАКІДА під час селекторної наради підняв питання про виділення з бюджету засобів на фінансування в другому півріччі 2008 років закачування води в Північно-Кримський канал.

За даними Радміну, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК завірили керівництво Криму і Херсонської області, що на центральному рівні будуть прийняті заходи для відновлення подачі води по каналу для кримської зрошувальної системи.