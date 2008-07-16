«Ніжками Буша» від Тимошенко всю країну можна буде нагодувати?

Держрезерв на сьогоднішній день вже відпускає для продажу в роздрібних мережах курячі стегенця зі США за ціною 10,72 грн. за кг.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Держкомрезерву Михайло ПОЖИВАНОВ.

Він не уточнив, який обсяг стегенець закуповує Держкомрезерв, зазначивши, що він достатньо великий. “Всю країну можна буде нагодувати”, - сказав М.ПОЖИВАНОВ.

За його словами, є всі підстави стверджувати, що в роздрібній торгівлі стегенця продаватимуться не дорожче 13,50 грн. за кг.

“Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО) сказала вчора, що стегенця будуть по 13,50 – вони будуть по 13,50. Я впевнений в цьому... Я сьогодні можу віддавати для торгівлі по 10,72 за кг. І тому плюс логістика, плюс 10% надбавка продавців, в результаті 13-13,50 грн. - найреальніша ціна”, - сказав він.

Також голова Держкомрезерву зазначив, що реалізацію стегенець за такою ціною мають забезпечити облдержадміністрації. “Вони повинні зробити передоплату і забрати у нас ці стегенця”, - сказав М.ПОЖИВАНОВ.

Він зазначив, що на сьогодні великі партії стегенець планується направити до Донецької, Луганської, Полтавської областей, з цього тижня плануються поставки до Києва і Київської області.

Він відзначив, що стегенця планується продавати як на ринках, так і в супермаркетах.

Також М.ПОЖИВАНОВ повідомив, що поки що Держрезерв працює лише з американськими курячими стегенцями, але одержано вже першу партію і курей для гриля.

Також він повідомив, що закупівля американських стегенець проводяться за умовою CIF (вартість на момент вивантаження з судна в порту) за ціною 1 дол. 80 центів.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що Держкомрезерв почав інтервенцію курячих стегенець на ринок, і ціна на них у роздрібній торгівлі має знизитися до 13,5 грн. за кілограм.