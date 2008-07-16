В Алушті – новий секретар міськради

Секретарем міської ради Алушти обраний депутат від блоку «За Януковича», голова правління ТОВ «Шархинський кар`єр» Віктор ВНУКОВ.

Як повідомляє офіційний сайт міськради, дане рішення було прийняте сьогодні на позачерговій сесії Алуштінської міськради.

Нагадаємо, попередній секретар міської ради Алушти Ольга БОЙЧЕНКО написала заяву про звільнення з посади за власним бажанням, 3 липня депутати міськради на сесії схвалили її заяву.

О.БОЙЧЕНКО після взяття під варту мера Алушти Володимира ЩЕРБИНИ виконувала обов`язки міського голови.

Мер Алушти В.ЩЕРБИНА і один із його заступників Вадим ПОПОВ були затримані 13 червня в ході спільної операції, проведеної співробітниками Генпрокуратури України і кримського УБОЗ. Урядовців затримали за підозрою в здійсненні посадових злочинів. Їх підозрюють в неодноразовому отриманні хабарів в особливо великих розмірах. За рішенням Печерського райсуду Києва їх заарештували на два місяці. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пообіцяв, що це не останні затримання в Алуштинській міськраді.

27 червня були затримані ще двоє чиновників міськради – віце-мер Олександр БОРОДАЙ і начальник відділу з управління комунальною власністю Юрій КУРТОЧКІН. За рішенням суду їх залишили під вартою. Чиновників підозрюють у хабарництві.