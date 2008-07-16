1,5 млн. тонн зернових зібрано в Криму

Обіцяють ще 200 тисяч тонн

Згідно з оперативними даними Ради міністрів Криму, сільгосппідприємства автономії зібрали 1,5 мільйона тонн ранніх зернових культур. Про це повідомляє прес-секретар голови Верховної Ради Криму Алла ГОРЄВА. За попередніми даними Міністерства аграрної політики АРК, жнива мають здебільшого закінчитися до наступного понеділка. Кримські хлібороби обіцяють, що врожай цього року становитиме 1 млн. 700 тис. тонн зерна. Найвищі темпи збиральних робіт відзначено в Джанкойському, Красногвардійському, Сакському районах автономії.

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