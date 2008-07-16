1,5 млн. тонн зернових зібрано в Криму

17:30, 16 липня 2008
Крым
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Обіцяють ще 200 тисяч тонн

Згідно з оперативними даними Ради міністрів Криму, сільгосппідприємства автономії зібрали 1,5 мільйона тонн ранніх зернових культур.

Про це повідомляє прес-секретар голови Верховної Ради Криму Алла ГОРЄВА.

За попередніми даними Міністерства аграрної політики АРК, жнива мають здебільшого закінчитися до наступного понеділка.

Кримські хлібороби обіцяють, що врожай цього року становитиме 1 млн. 700 тис. тонн зерна.

Найвищі темпи збиральних робіт відзначено в Джанкойському, Красногвардійському, Сакському районах автономії.

 

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