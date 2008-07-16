Корнійчук представлятиме інтереси уряду на консультаціях з Vanco

Кабінет міністрів України уповноважив першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА вести переговори з компанією Vanco Prykerchenska Ltd (Віргінські острови) щодо врегулювання конфлікту, пов`язаного з розробкою Прикерченської ділянки шельфу Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Сьогодні уряд ухвалив рішення уповноважити КОРНІЙЧУКА на переговори з Vanco», - сказав М.ОНІЩУК.

Таким чином, за його словами, Є.КОРНІЙЧУК одержав всі повноваження для проведення передарбітражних консультацій з Vanco Prykerchenska.

Як повідомляв УНІАН, компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. відклала арбітражну процедуру в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма у зв`язку зі зверненням першого заступника міністра юстиції України Є.КОРНІЙЧУКА про продовження 60-денного терміну для проведення передарбітражних консультацій.

При цьому Vanco Prуckerchenska повідомила Кабінет міністрів України про готовність піти назустріч уряду і продовжити термін для проведення передарбітражних консультацій за умови, що Кабмін підтвердить у письмовій формі в строк до 11 липня повноваження Є.КОРНІЙЧУКА на проведення таких переговорів з компанією.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Разом з тим, пізніше Vanco International передала всі права і обов`язки щодо СРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».