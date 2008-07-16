Завдяки кримчанам розкрито 103 злочини

У поточному році за результатами розгляду звернень громадян органами прокуратури Криму порушено 103 кримінальні справи - це в два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, в результаті проведених перевірок обґрунтованості скарг громадян на дії чиновників скасовано 281 незаконне рішення, яким порушувалися права кримчан. До відповідальності притягнуто 44 посадових особи.

У першому півріччі 2008 року до органів прокуратури Криму надійшло майже 17,5 тисяч звернень - на 12% більше, ніж минулого року. "Основні питання, по допомогу в вирішенні яких громадяни звернулися в прокуратуру, традиційно торкалися проведення слідства і дізнання, і перш за все в органах внутрішніх справ, - 36%, а також виконання і правильності застосування законів - майже 42% від загальної кількості розглянутих в 2008 році прокурорами заяв громадян. Стабільною залишилася і кількість звернень, направлених до інших відомств (їх вирішення знаходиться поза компетенцією прокуратури), - 25%", - йдеться у повідомленні.

Крім того, прокурори перевіряли те, як розглядаються звернення громадян в інших державних установах і відомствах. За порушення вимог Закону України «Про звернення громадян» і неналежний розгляд скарг до відповідальності притягнуто 122 посадові особи. У 122 документах прокурорського реагування державним службовцям вказано на неприпустимість порушень в роботі із зверненнями громадян.