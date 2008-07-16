Від Ющенка вимагають скасувати автономію Криму

Чернівці. 16 липня. УНІАН. Блок Національних сил Буковини звернувся до вищого керівництва держав з вимогою «скасувати автономію Криму» і повернути півострову статус Кримської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прийнятому зверненні Блоку Національних сил Буковини на ім’я Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

«Блок Національних сил Буковини звертає увагу керівників держави на загрози щодо територіальної цілісності України з боку шовіністичних урядовців Росії та проросійських сил Криму. Мер міста Москви Юрій ЛУЖКОВ провокативними висловлюваннями піддає сумніву приналежність Севастополя і всього Криму Україні. Республіка Крим є територією України, автономія якої провокує заїжджі та місцеві антиукраїнські сили до провокативних сепаратиських дій», - підкреслюється у зверненні.

З метою “усунення провокацій щодо територіальної цілісності України, пов’язаної зі статусом території», автори звернення вимагають від вищого керівництва держави скасувати статус Автономної республіки Крим і “замість назви: ”Автономна республіка Крим” має бути ”Кримська область”.

Як повідомляв УНІАН, до складу Блоку національних сил Буковини входять шість обласних партійних організацій – Народного руху України, УРП «Собор», Української народної партії, ВО «Свобода», Конгресу українських націоналістів та УНА-УНСО.