Прокуратура перевірить міліцію

Прокуратура Криму заявляє про збільшення рецидивної злочинності в автономії на 100%.

Про це повідомляє прес-служба кримського наглядового відомства.

У зв`язку з цим прокуратура збирається провести перевірку діяльності міліції Криму. «Враховуючи зростання злочинності в автономії, зокрема збільшення рецидивної злочинності на 100 відсотків, прокуратурою заплановані перевірки дотримання законодавства кримською міліцією, зокрема тих законодавчих актів, які регламентують діяльність з профілактики злочинності», - зазначається в повідомленні.

Прокуратурою розроблені заходи з посилення нагляду за розслідуванням міліцією кримінальних справ про вбивства. «Дуже багато порушень кримінально-процесуального законодавства допускають міліційні слідчі», - наголосили в прокуратурі.

Також прокурори планують провести перевірку того, як у міських і районних відділах міліції розглядають звернення громадян.