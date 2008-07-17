В Україні оголосили штормове попередження
00:01, 17 липня 2008Крым
0
Інформує МНС
На сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.
Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр МНС, 17-го липня в Україні пройдуть грози, у південних областях, на Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині.
Вдень на сході країни – місцями відбудуться сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с.
У Криму – сильні зливи, в окремих районах – крупний град і шквали до 25-30 м/с.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter