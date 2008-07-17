В Україні оголосили штормове попередження

На сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр МНС, 17-го липня в Україні пройдуть грози, у південних областях, на Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині.

Вдень на сході країни – місцями відбудуться сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с.

У Криму – сильні зливи, в окремих районах – крупний град і шквали до 25-30 м/с.