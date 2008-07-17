Після сварки з дружиною чоловік викинувся з п’ятиповерхівки

09:46, 17 липня 2008
Крым
0

Пристрасті по-євпаторійськи

В Євпаторії (Крим) чоловік після конфлікту з дружиною спробував покінчити життя самогубством - викинувся з п’ятиповерхівки.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, чоловік, 1977 року народження, залишився живий.

Зараз він знаходиться в лікарні. Чоловік отримав переломи, травми.

У нього також - алкогольне сп`яніння.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter