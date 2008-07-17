Після сварки з дружиною чоловік викинувся з п’ятиповерхівки
09:46, 17 липня 2008Крым
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Пристрасті по-євпаторійськи
В Євпаторії (Крим) чоловік після конфлікту з дружиною спробував покінчити життя самогубством - викинувся з п’ятиповерхівки.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, чоловік, 1977 року народження, залишився живий.
Зараз він знаходиться в лікарні. Чоловік отримав переломи, травми.
У нього також - алкогольне сп`яніння.
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