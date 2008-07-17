Хлопці влаштували п`яні гонки в морі: загинув 26-річний білорус

В Алушті загинув 26-річний житель Мінська (Білорусь), врізавшись на водному мотоциклі в яхту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

Гідроцикл і яхта зіткнулися за 500 метрів від берега. «На великій швидкості скутер не встиг вирулити і врізався в борт приватної яхти «Анжеліка», - йдеться в повідомленні МНС. Внаслідок одержаних травм 26-річний білорус, який сидів за кермом гідромотоцикла, загинув на місці.

Як стало відомо, до цього молодий чоловік випивав на березі зі своїм товаришем, потім хлопці узяли на прокат скутер і влаштували «гонки». Другий товариш врятувався дивом: за кілька секунд до удару на повороті він впав у воду.

Розслідуванням події займається міліція Алушти, прикордонна інспекція та інспекція України з безпеки судноплавства.