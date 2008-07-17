Крим пропонують усмирити за допомогою львівських СБУшників

Українська громада Севастополя просить президента та всі силові структури вжити заходів задля припинення антиукраїнських провокацій в Криму. „Територіальна цілісність України та національні інтереси під загрозою”, - таку заяву в середу у Львові зробив екс-командувач ВМС України, віце-адмірал Борис Кожин.

Віце-адмірал від імені української громади Севастополя повідомив про численні факти провокацій та „чітко спланованих проросійських демаршів”, які залишаються поза увагою СБУ, міліції та місцевої влади. Українська влада не цікавиться подіями у Севастополі, коли принижують національну гідність держави, каже віце-адмірал, натомість Росія має чіткий план дестабілізації ситуації в Криму, причому на коротку та довгу перспективу. „Ми просимо та звертаємось, нехай РНБО проведе виїзне засідання у Севастополі. Ми просимо, щоб була ротація силових структур у Севастополі, щоб частина служби безпеки Львівщини поїхала до Севастополя і там рік-два попрацювала”, - каже Борис Кожин. Він також вважає, що Україні слід збільшити свій військовий контингент у Криму задля стабілізації, і обов’язково стати членом НАТО. А от щодо перспективи виводу російського флоту з півострова, то Україна може про це і не мріяти, запевняє екс-командувач, фізично це неможливо зробити і до 2020-го року, а ще немає навіть плану виводу.

Німецька хвиля