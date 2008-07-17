Vanco таки поскаржилася в Стокгольм на Тимошенко

Компанія Vanco Prykerchenska Ltd. почала арбітражний процес проти уряду в зв`язку з невиконанням ним угоди про розділ продукції, видобуток якої передбачалося вести на шельфі Чорного моря.

Vanco Prykerchenska Ltd. звернулася в Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма, повідомляється в прес-релізі компанії.

60-денний термін предарбітражних консультацій між компанією Vanco Prykerchenska Ltd. і Україною закінчився 7 липня 2008 року.

"Ми і надалі відкриті для діалогу з урядом України для вирішення питань, що стосуються угоди, однак ми також вирішили використовувати право на захист наших інвестицій через Арбітражний інститут Стокгольма, як це передбачено в угоді про розподіл вуглеводнів з українським урядом", - цитує прес-служба президента компанії Джима БАУНА.

Українська правда