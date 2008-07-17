Міліція затримала п’ятого учасника інциденту в Севастополі

У Севастополі міліція затримала ще одного, вже п’ятого, активного учасника інциденту з меморіальною дошкою на честь 90-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту, що стався на Графській пристані 5 липня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Центру громадських зв’язків УМВС України у місті Севастополі Рената МАЙБОРОДА.

За її інформацією, затриманим є Сергій ТОЛМАЧОВ, 1963 року народження, не працюючий, раніше не був засудженим.

Як додала капітан міліції, наразі невідомо про членство С.ТОЛМАЧОВА в якійсь політичної партії або громадській організації. Затриманий, як і чотири попередніх затриманих учасники інциденту на Графській пристані, також фігурує в кримінальній справі, порушеній за фактом зриву пам’ятної дошки на Графській пристані, за ч. 3 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За інформацією начальника ЦГЗ, сьогодні в Ленінському районному суді буде розглядатися справа щодо Олександра КАРАВАЄВА, якого було затримано одним з перших після подій 5 липня.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Севастополі сталася сутичка між прихильниками партії «Руський блок», Прогресивної соціалістичної партії України і громадської організації «Російська громада Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році. Проте активісти проросійських партій після зіткнень з моряками зірвали меморіальну дошку.

За фактом зриву пам’ятної дошки на Графській пристані 5 липня порушено кримінальну справу.

Раніше у даній кримінальній справі було затримано чотирьох севастопольців, двох з яких вже звільнено під заставу.