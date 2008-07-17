У Луценка незадоволені правоохоронцями Севастополя

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України незадоволено діями севастопольських правоохоронців у зв’язку з інцидентом, що стався 5 липня на Графській пристані Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО сьогодні на прес-конференції.

Пояснюючи таку позицію, він зауважив, що органи внутрішніх справ м. Севастополя повинні були вжити усіх дієвих заходів насамперед для попередження інциденту навколо встановлення меморіальної дошки на честь 90-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту. “Це була санкціонована, офіційна подія державного рівня. Для її проведення були отримані усі необхідні дозволи і погодження. Тому правоохоронці повинні були вжити адекватних, у тому числі превентивних, профілактичних заходів для забезпечення правопорядку”, - наголосив О.САВЧЕНКО.

Заступник міністра також додав, що жодна, навіть найдемократичніша держава світу, не може допускати таких дій з боку сепаратистських, хуліганських сил.

“Якщо міліція вчасно недопрацювала у Севастополі, то нехай зараз доведе свою компетентність під час розслідування цього інциденту”. – підсумував О.САВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня в Севастополі відбулося зіткнення між прихильниками партії «Руський блок», Прогресивної соціалістичної партії України і громадської організації «Російська громада Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році. Проте активісти партій після зіткнень з моряками зірвали меморіальну дошку.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Севастополі сталася сутичка між прихильниками партії «Руський блок», Прогресивної соціалістичної партії України і громадської організації «Російська громада Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році. Проте активісти проросійських партій після зіткнень з моряками зірвали меморіальну дошку.

За фактом зриву пам’ятної дошки на Графській пристані 5 липня порушено кримінальну справу.

У даній кримінальній справі затримано п’ятьох підозрюваних, двох з яких вже звільнено під заставу.