Кримські податківці вилучили підозрілу червону і чорну ікру

У Джанкойському районі Криму податківці виявили на ринку червону і чорну ікру, рибу сумнівної якості. Продавці, мабуть, дізнавшись про наближення податківців, кинули свій товар.

Експертиза встановила, що риба і делікатеси неякісні, тому, швидше за все, їх знищать, повідомляє прес-служба ДПА в Криму.

Зараз ікру і рибу на суму попередньої оцінки 27 тис. грн. вилучено. Товар знаходиться на зберіганні у податківців міста Джанкой, господарі товару встановлюються.

Крім того, в ході проведення оперативних заходів в рамках операції «Курорт-2008» в місті Джанкой на одному з ринків виявлений «нелегальний» продавець чорною, червоною ікрою і рибою. Делікатесами він торгував без необхідних документів і, як наслідок, у нього вилучили ікру і рибу на суму понад 7 тис. грн. Проводиться перевірка.