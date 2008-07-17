Антинатовці обіцяють дати стусана учасникам навчань «Сі Бриз»

Кримський Антинатовський народний фронт має намір чинити опір учасникам міжнародних навчань «Сі Бриз - 2008».

Як йдеться в заяві, текст якої передано УНІАН прес-службою кримської організації КПУ, «Антинатовський народний фронт об`єднує лави, щоб дати такого стусана загарбникам, що вторглися до Криму, аби вони назавжди забули сюди дорогу. Ми заявляємо, що чергова спроба проведення натовських навчань у Криму перетвориться на Сталінградський казан для окупантів».

Автори документа заявляють, що «під маркою навчань» Криму нав`язують «чужоземний військовий контингент», і обвинувачують у цьому Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Конституція України визначає, що головним джерелом влади в країні є народ. Ми, кримчани, які об`єдналися в Антинатовський народний фронт, користуючись своїми невід’ємними конституційними повноваженнями, вимагаємо від натовського військового контингенту негайно забиратися з Криму. Ми вимагаємо від Верховної Ради України почати процедуру імпічменту В.ЮЩЕНКУ», йдеться в заяві.

Крім того, в заяві йдеться про «народну зневагу до маріонеткового лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, який проголосував разом із оранжевою коаліцією за допуск натовських військ на територію України».

Крім цього, автори заяви висловлюють упевненість, що єдиною військовою силою, яка повинна забезпечувати безпеку Кримського півострова, є Чорноморський флот Російської Федерації. «На підставі Всекримського народного плебісциту 2008 року (збір підписів за безстрокове базування ЧФ РФ у Севастополі ініціювала кримська організація КПУ – УНІАН) ми вимагаємо від Верховної Ради України надання йому права безстрокового базування в місті-герої Севастополі та Криму», говориться в заяві Антинатовського народного фронту.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Україні почалися двосторонні україно-американські військово-морські навчання із запрошенням інших країн «Сі Бриз-2008». Головною метою нинішніх маневрів, які проходитимуть в Одеській і Миколаївській областях та Криму, є відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних штабів і сил під час планування та проведення миротворчої операції.

Маневри триватимуть до 28 липня.