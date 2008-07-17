Прокуратура обурена: у Криму інспектори в футлярі?

Прокуратурою Криму внесено подання до Державної інспекції з контролю за цінами в АРК з вимогою негайного усунення порушень закону та притягнення до відповідальності дванадцяти інспекторів, які ці порушення допустили.

"Вивчення практики роботи контролюючого органу свідчить про те, що інспектори проводять перевірки для себе: порушення не усуваються, порушники не караються і нерідко навіть не знають, що їх притягнуто до відповідальності, порушені права громадян не відновлюються", - йдеться у повідомленні прокуратури Криму.

Прокурори склали чималий список постанов контролюючого органа про адмінправопорушення, за якими нікого не притягнуто до відповідальності.

Виявлено численні факти порушень вимог Закону України «Про звернення громадян»: по десять місяців чекають заявники відповіді від контролюючого органу, при цьому нерідко відповідають їм до закінчення перевірки викладених в скарзі фактів або не відповідають взагалі.

За виявленими прокуратурою Криму фактами Держінспекцією з контролю за цінами в Україні проведено перевірку, внаслідок якої начальника інспекції з контролю за цінами в АРК притягнуто до дисциплінарної відповідальності.